«القسام» تنفذ هجومًا كبيرًا على قوات الاحتلال | تفاصيل

أعلنت كتائب القــسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس تنفيذها إغارة على تجمع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وقالت الكتائب في بيان لها: استهدفنا دبابة "ميركفاه" وناقلة جند للاحتلال بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفنا أيضاً حفّارين عسكريين بقذائف "الياسين 105".

وأضافت: بعدها تقدّم مقاتلونا صوب جنود العدو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، وحاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك.

وختمت القسام بيانها قائلة :فأجهزوا عليه واغتنام سلاحه، بالإضافة الي رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.