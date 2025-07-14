كتائب القسام: استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الإثنين، عن تمكن مقاتليها من استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة موجهة من طراز "الياسين 105"، وذلك قرب مفترق "شارع 5" مع السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن الناقلة كانت يعتليها أحد جنود جيش الاحتلال لحظة الاستهداف، مشيرة إلى أن مقاتليها رصدوا تدخل الطيران المروحي التابع للاحتلال من أجل تنفيذ عملية إخلاء للمصابين من الموقع المستهدف.

وأكدت القسام أن العملية تأتي في إطار التصدي للعدوان المتواصل على قطاع غزة، ومواصلة استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع.

وأفادت مواقع إسرائيلية في نبأ عاجل بمقتل جنديين صهيونيين وإصابة 3 بجروح خطرة في حدث أمني صعب حدث بقطاع غزة، وفق توصيف وسائل إعلام الاحتلال، فيما تستمر قوات المقاومة في ضرب جنود الاحتلال بقوة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تل هاشومير وسط إسرائيل.

كما أخبرت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة أسر جندي إسرائيلي في غزة تفعيل بروتوكول هانيبعل في الحدث الأمني في قطاع غزة خشية وقوع أحد الجنود في الأسر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل، فيما ذكرت مصادر فلسطينية بحدوث قصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية على مناطق عدة في حي التفاح وجباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.