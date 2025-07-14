قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذا تكاثرت عليك الهموم ردد هذا الذكر يفرجها الله عليك
تعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور محمد نجيب وتوسعة كورنيش الإسكندرية
الزمالك يضع إياد العسقلاني ضمن حساباته لتدعيم الدفاع
تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة
هل يجوز الطلاق لأسباب دنيوية بعيدا عن الخلافات الزوجية؟ أزهري يجيب
بلاغ من الخارج يكشف جريمة صادمة في إمبابة
شاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم
مفاوضات خفية بين الزمالك وبيراميدز.. وملف "الصفقة التبادلية" يظهر من جديد
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
مدبولي: حصر أراضي إنشاء 60 ألف وحدة بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
مساعد نتنياهو يواجه اتهامات بتسريب معلومات عسكرية سرية عن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعد نتنياهو يواجه اتهامات بتسريب معلومات عسكرية سرية عن غزة

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا إن مساعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات أمنية في انتظار جلسة استماع بسبب تسريب معلومات عسكرية سرية للغاية أثناء (حرب الإبادة والتهجير) في غزة.

ونفى جوناثان أوريتش، المستشار المقرب لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القانونية التحقيق فيها في أواخر عام 2024.

وصف نتنياهو التحقيقات ضد أوريتش ومساعدين آخرين بأنها ذات دوافع سياسية، وصرح يوم الاثنين بأن أوريتش لم يُلحق الضرر بأمن الدولة.

 وأكد محامو أوريتش أن التهم لا أساس لها، وأن براءة موكلهم ستُثبت بما لا يدع مجالاً للشك.

وقالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا في بيان "إن أوريش ومساعد آخر استخلصا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي وسرباها لصحيفة بيلد الألمانية".

وقالت إن هدفهم كان تشكيل الرأي العام حول نتنياهو والتأثير على الخطاب حول مقتل ستة رهائن إسرائيليين على يد خاطفيهم الفلسطينيين في غزة في أواخر أغسطس 2024.

وأثار مقتل الرهائن احتجاجات جماهيرية واسعة في إسرائيل وأثار غضب عائلات الرهائن، الذين اتهموا نتنياهو بتدمير محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع السابقة لأسباب سياسية.

المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات عسكرية سرية للغاية حرب الإبادة والتهجير غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. كيف تصليها وعدد ركعاتها والسور التى تقرأ فيها

احدى الندوات بالمحافظات

وزارة الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: الحرب الإيرانية – الإسرائيلية تكشف تطور الإرهاب الصهيوني وأدواته الرقمية

بالصور

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد