مساعد نتنياهو يواجه اتهامات بتسريب معلومات عسكرية سرية عن غزة

قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا إن مساعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات أمنية في انتظار جلسة استماع بسبب تسريب معلومات عسكرية سرية للغاية أثناء (حرب الإبادة والتهجير) في غزة.

ونفى جوناثان أوريتش، المستشار المقرب لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القانونية التحقيق فيها في أواخر عام 2024.

وصف نتنياهو التحقيقات ضد أوريتش ومساعدين آخرين بأنها ذات دوافع سياسية، وصرح يوم الاثنين بأن أوريتش لم يُلحق الضرر بأمن الدولة.

وأكد محامو أوريتش أن التهم لا أساس لها، وأن براءة موكلهم ستُثبت بما لا يدع مجالاً للشك.

وقالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا في بيان "إن أوريش ومساعد آخر استخلصا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي وسرباها لصحيفة بيلد الألمانية".

وقالت إن هدفهم كان تشكيل الرأي العام حول نتنياهو والتأثير على الخطاب حول مقتل ستة رهائن إسرائيليين على يد خاطفيهم الفلسطينيين في غزة في أواخر أغسطس 2024.

وأثار مقتل الرهائن احتجاجات جماهيرية واسعة في إسرائيل وأثار غضب عائلات الرهائن، الذين اتهموا نتنياهو بتدمير محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع السابقة لأسباب سياسية.