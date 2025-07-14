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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: بعد الهجوم على منشآتنا ليس منطقيا اللجوء لآليات الاتفاق النووي

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما يجري تحرك سياسي لمواجهتنا وهذه الخطوة ستقابل برد متناسب من جانبنا وإنه بعد الهجوم على منشآتنا النووية السلمية لم يعد من المنطقي اللجوء لآليات الاتفاق النووي.

أضافت الخارجية الإيرانية: لم يتم تحديد أي موعد أو موقع لعقد لقاء بين الوزير عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف وما يهمنا ونعتبره أولوية لدينا هو رفع العقوبات الظالمة عن بلادنا بينما نجري مشاورات مع روسيا والصين ولا يوجد عرض أو مقترح من موسكو لواشنطن لتسوية الملف النووي.

أكدت الخارجية الإيرانية: لن نخوض المفاوضات إذا لم نتأكد من فاعليتها مع التأكيد على إن الدبلوماسية أداة للدفاع عن مواقفنا وتحقيق مصالحنا ولا يمكننا حرمان البلاد منها.

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