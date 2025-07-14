إيران.. 7 جرحى في انفجار مبنى بمدينة قم

أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الاثنين بإصابة 7 أشخاص على الأقل في انفجار وقع في مبنى سكني بحي فرديسيان بمدينة قم.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية فقد توجهت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى مكان الحادث.

وتقع مدينة قم جنوب العاصمة طهران، بالقرب من موقع فوردو النووي الذي هاجمته الولايات المتحدة مؤخرا.

وقالت السلطات المحلية إن الانفجار وقع إثر تسرب غاز، لكن دوافعه لا تزال غير واضحة حتى الآن.

في الوقت نفسه، أبلغ عن انفجار آخر في إيران، هذه المرة في مطار مدينة مشهد.

وفي اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن عمودا من الدخان تصاعد من موقع الحادث.