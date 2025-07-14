الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 24.52 مليار دولار

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مقابلة صحفية الاثنين إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة برسوم جمركية بقيمة 21 مليار يورو (24.52 مليار دولار) على السلع الأمريكية إذا فشل التوصل إلى اتفاق تجاري.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، بعد أسابيع من المفاوضات مع شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة فشلت في التوصل إلى اتفاق شامل.

وقال تاجاني لصحيفة "إل ميساجيرو" اليومية إنه لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يفكر في برنامج جديد لشراء السندات "التيسير الكمي"، وخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

قال الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إنه سيمدد تعليق التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية.

قال تاجاني إن حزمة الرسوم الجمركية البالغة 21 مليار يورو التي أعدها الاتحاد الأوروبي بالفعل قد تُتبع بحزمة ثانية إذا استحال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف، مع ذلك، أنه واثق من إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات.