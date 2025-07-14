أغرقها الحوثيون.. توقف البحث عن طاقم سفينة إيترنيتي سي

قالت وكالتا الملاحة البحرية ديابلوس وأمبري إنهما أنهيا بحثهما عن بقية أفراد طاقم سفينة الشحن إيترنيتي سي التي هاجمها مسلحو الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي.

ذكرتا الوكالتان إن القرار اتخذ بناءً على طلب مالك السفينة.

غرقت سفينة إيترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان صباح الأربعاء في أعقاب هجمات على مدار يومين متتاليين، وفقًا لمصادر في شركات الأمن المشاركة في عملية الإنقاذ.

تم إنقاذ عشرة من طاقم السفينة المكون من 22 فردًا وثلاثة حراس.

وقالت مصادر أمنية بحرية إن الـ 15 المتبقين يعتبرون في عداد المفقودين، بمن فيهم خمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وقال الحوثيون إنهم أنقذوا بعض أفراد الطاقم.

وضم الطاقم 21 فلبينيًا وروسيًا واحدًا.

وكان على متن السفينة ثلاثة حراس مسلحين، بينهم يوناني وهندي، وقد تم إنقاذهما.

قالت شركة إدارة المخاطر البحرية "ديابلوس" وشركة الأمن البريطانية "أمبري" في بيان مشترك: "اتخذ مالك السفينة قرار إنهاء البحث على مضض، لكنه يعتقد أنه في جميع الظروف، يجب أن تكون الأولوية الآن لإنزال الأرواح العشرة الذين تم انتشالهم سالمين إلى الشاطئ".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم مماثل يوم الأحد الماضي استهدف سفينة أخرى، وهي "ماجيك سيز". تم إنقاذ جميع أفراد طاقم "ماجيك سيز" قبل غرقها.