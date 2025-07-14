مفوض التجارة الأوروبي: رسالة ترامب جاءت بخيبة أمل.. ونرفض فرض رسوم 30%

أعرب مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، عن خيبة أمل الاتحاد الأوروبي إثر تلقيه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالمحادثات التجارية الجارية بين الجانبين.

وقال سيفكوفيتش في تصريحات اليوم إن توقيت الرسالة جاء في لحظة "نحرز فيها تقدما مهما في مفاوضاتنا التجارية"، ما يجعل الموقف الأمريكي "محبطا".

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أن أي توجه لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية "غير مقبول"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مقتنعا بأن "العلاقات عبر الأطلسي تتطلب حلاً قائماً على التفاوض والتفاهم المشترك، وليس الإجراءات الأحادية".

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض "رسوم جمركية انتقامية" على بضائع أميركية بقيمة 21.5 مليار يورو بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء المقبل، ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم ضخمة على المنتجات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، وسط مطالبات باستخدام "أداة مكافحة الإكراه" التي تسمح للتكتل بالرد على أي دولة تمارس ضغوطاً اقتصادية على الأعضاء لتغيير سياساتها.

ومع استمرار تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين، يلحح التكتل بحزمة ثانية قد تضرب واردات أميركية بقيمة 70 مليار يورو، ما يضع العلاقات عبر الأطلسي على حافة حرب تجارية.

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، ونشرها على منصته "تروث سوشال"، السبت، قال ترمب: "بدءاً من الأول من أغسطس 2025، سنفرض على الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 30% فقط على المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بشكل منفصل عن الرسوم القطاعية الأخرى".

وأضاف: "إذا قررتم، لأي سبب، رفع رسومكم الجمركية والرد بالمثل، فسيتم إضافة أي نسبة تقررونها إلى نسبة 30% التي نفرضها".

وردت فون دير لاين، رئيسة الذراع التنفيذية والتي تتولى السياسة التجارية في التكتل الذي يضم 27 دولة، في بيان يحمل نبرة حذرة، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، لكنه أيضاً يدرس اتخاذ "إجراءات مضادة متناسبة".

وتابعت: "سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي. فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي، الأمر الذي سيضر بالشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي المحيط".