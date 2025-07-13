الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية

أجل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، على الرغم من قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الواردة من الكتلة الأوروبية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".



وكشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الولايات المتحدة أرسلت خطابا يتضمن الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات. وقالت إنه من أجل ذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس المقبل.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي وأن المفوضية ستواصل الإعداد لمزيد من الإجراءات المضادة خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب معلومات سابقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات المضادة التي يخطط لها التكتل من شأنها أن تؤثر على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار يورو (5ر24 مليار دولار).

ويأتي إعلان فون ير لاين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس “السبت” إنه سيفرض رسوما بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، على الرغم من المفاوضات المستمرة.