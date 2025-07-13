بعد أزمة الغواصات.. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا

افادت قناة "العربية" بأنه تم استئناف التعاون الدفاعي الفرنسي الأسترالي بعد أزمة نتجت من إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية عام 2021، بحسب تصريحات السفير الفرنسي لدى أستراليا، اليوم الأحد.



وقال السفير بيار أندريه إمبيرت لوكالة فرانس برس: "الآن، يُشكّل الدفاع والأمن الركائز الأساسية لتعاوننا"، واصفاً الشراكة بأنها "على مستوى ممتاز"، خصوصاً أن القوات الفرنسية شاركت الجيش الأسترالي بمناورات كبرى في المنطقة.

كما أوضح إمبيرت أن العلاقات الثنائية "استُؤنفت" على هذا الصعيد منذ انتخاب رئيس الوزراء الأسترالي الحالي أنتوني ألبانيزي عام 2022 والمنتمي إلى حزب العمال.

و رفض إمبيرت التكهن بإمكانية إبرام باريس عقد غواصات جديد مع أستراليا في حال انهيار اتفاق "أوكوس.

يذكر أن الثقة بين باريس وكانبيرا انهارت في سبتمبر 2021 عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأة عقداً قيمته 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية، إذ فضلت الحصول على غواصات بريطانية أو أميركية تعمل بالطاقة النووية.