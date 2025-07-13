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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إبادة مستمرة في غزة .. 139 شهيدا و425 مصابا خلال 24 ساعة

شهداء وإبادة في غزة
شهداء وإبادة في غزة
محمد على

أعلنت وزارة الصحة بغزة حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأنها صارت  تتجاوز 58000 شهيدًا بعد وصول جثامين 139 شخصا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

قالت صحة غزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 139 شهيدا و425 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ذكرت صحة غزة بأنه قد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي  إلى 58,026 شهيدا و138,520 مصابا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

كما أنه وفي أحدث حصيلة للعدوان، فقد ارتقى 67 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم علاوة على ورود أنباء عن جرحى بقصف مُسيّرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين بمحيط منطقة المسلخ التركي، جنوب غرب خانيونس.

قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الأحد أسفرت عن استشهاد العشرات  بما في ذلك في سوق ونقطة توزيع مياه، في حين تعثرت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

أمضت وفود من إسرائيل والجماعة الفلسطينية المقاومة أسبوعاً في محاولة الاتفاق على هدنة مؤقتة لوقف 21 شهراً من القتال المرير في قطاع غزة.

لكن يوم السبت، تبادل كل جانب الاتهامات بشأن عرقلة محاولات التوصل إلى اتفاق في المحادثات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة.

في غضون ذلك، لم تهدأ الضربات الإسرائيلية على غزة، حيث نزح معظم سكانها، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، مرة واحدة على الأقل خلال الحرب.

حذرت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة يوم السبت من أن نقص الوقود وصل إلى "مستويات حرجة"، مما يهدد عمليات الإغاثة والرعاية الصحية وانعدام الأمن الغذائي المزمن بالفعل.

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