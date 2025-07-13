مقتل عنصرين بالقوات الخاصة الروسية على يد الأمن الأوكراني

قتل جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، عميلين من القوات الخاصة الروسية يُشتبه في اغتيالهما ضابط مخابرات أوكرانيا في كييف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، و اعتقد جهاز الأمن الأوكراني أن الأمن الفيدرالي الروسي هو المسؤول عن ذلك، بحسب "سي ان ان عربية".







و حاول المشتبه بهما وهما رجلا وامرأة التواري عن الأنظار بعد إطلاق النار، بحسب ما افاد به بيان جهاز الأمن الأوكراني في بيان، اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن ضباط جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية حددوا مكان وجودهما في منطقة كييف.



وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك: "نتيجة للتحقيقات السرية وإجراءات مكافحة التجسس الفعالة، تم اكتشاف مخبأ العدو"، مضيفا: "أثناء اعتقالهما، أقدما على المقاومة، ووقع تبادل لإطلاق النار، وتم القضاء على المجرمين".



وبحسب جهاز الأمن الأوكراني،أُمر الشخصان بتتبع هدفهما لتنظيم روتينه اليومي. ثم تم توجيههما إلى منزل آمن حيث كان ينتظرهما مسدس مزود بكاتم صوت.



وقُتل الضابط بجهاز الأمن الأوكراني، إيفان فورونيتش، بالرصاص في كييف، صباح الخميس، فيما وصفته السلطات لشبكة CNN بأنه اغتيال على ما يبدو.