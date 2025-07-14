إعلام إسرائيلي: مشاكل نفسية يعاني منها الجنود بسبب الحرب في غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ممن شاركوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة يعانون من إرهاق بدني ونفسي متراكم، ما أدى إلى تدهور واضح في قدراتهم القتالية ورفع عدد القتلى والجرحى في صفوفهم.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن استمرار العمليات القتالية لفترات طويلة دون فترات راحة كافية تسبب في إنهاك الجنود، وانعكس سلبا على أدائهم في الميدان.

وأضافت المصادر أن بعض الجنود أظهروا تراخيا في تنفيذ التعليمات العسكرية، وهو ما أدى في عدة حالات إلى سقوط قتلى وجرحى كان من الممكن تجنبهم.

وتشير التقديرات إلى أن الضغط النفسي والتوتر العالي الناجمين عن القتال في بيئة معقدة كالتي تشهدها غزة يساهمان في تراجع الانضباط الميداني، الأمر الذي بات يقلق قيادة الجيش ويثير تساؤلات حول مدى الجاهزية للاستمرار في العمليات.