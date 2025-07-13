إسرائيل هيوم: حماس تواجه جيش الاحتلال بتكتيكات جديدة وأحدثت تحديات كبيرة

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير لها أن حركة حماس تكتشف نقاط ضعف جيش الاحتلال، وأن عمليات أسر الجنود الإسرائيليين في غزة ستزداد، بحسب وكالة "تسنيم" الأخبارية.



و يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مشكلات وتحديات كبيرة في مواجهة تكتيكات حماس المختلفة، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، مضيفة أن حماس توصلت إلى أسلوب عملياتي يعتمد على التضحية بأقصى درجات الجرأة والاشتباك عن قرب.

وأضاف المصدر الأمني للكيان الصهيوني أن التقييمات الأمنية تشير إلى أن عمليات أسر الجنود الإسرائيليين على يد حماس ستزداد، ومن المرجح أن تحاول حماس تحديد نقاط ضعف الجيش.

وتابع المصدر أن الجيش الصهيوني سيقدم اليوم خططاً لإنشاء مدينة عازلة تسمى "المدينة الإنسانية" بعد تنفيذ الاتفاق. وادعى التقرير أن الجيش سيطلب من المستوى السياسي اتخاذ قرار لأن الجيش قد حقق الهدف المحدد.