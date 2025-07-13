نتنياهو: حماس ترفض صفقة تبادل الأسرى وتريد البقاء في غزة

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، أنه وافق على صفقة تبادل الأسرى، ولكن حركة حماس رفضتها، وفقا لوكالة "سوا" الاخبارية.

وزعم نتنياهو في تصريحات صحفية له، "دائما هناك من يردد دعاية حماس أنني أرفض الصفقة، لكنهم دائما مخطئون، لقد قبلنا الصفقة، وحماس هي التي رفضتها"، وقال "إنهم يريدون البقاء في غزة، يريدون خروجنا، ليعيدوا تسليح أنفسهم ويهاجمونا مرارا وتكرارا، وأنا لن أقبل بذلك".

وأضاف نتنياهو "سأفعل كل شيء لإعادة أسرانا، وأنا أؤيد الصفقة"، زاعما "استطلاعات الرأي موجهة، دائما يضللون الجمهور، هم لا يسألون: هل تريدون صفقة تبقي حماس، لتكرر عمليات القتل، والأسر".

وقال نتنياهو "يجب علينا الإصرار على إطلاق الأسرى والقضاء على حماس وضمان ألا تعود غزة لتشكل تهديدا على إسرائيل، هذا ما أفعله، ولن أتنازل".