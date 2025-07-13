الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى البلاد وانسحابه من مناطق حدودية

علق الجيش اللبناني، على ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول انسحابه من مناطق حدودية في البقاع ودخول مسلحين إلى أراضيه، بحسب قناة RT عربي.

وقالت قيادة الجيش، مديرية التوجيه في بيان صدر اليوم الأحد: "تنفي قيادة الجيش ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع".

وأضاف البيان "تؤكد القيادة أن الوحدات العسكرية المعنية تواصل تنفيذ مهامها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار".

وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش تدعو إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين.