وسائل إعلام إسرائيلية: حادث أمني خطير وكارثة جديدة لقواتنا شرق غزة

أفادت منصات إعلامية عبرية غير خاضعة للرقابة بوقوع حادث أمني بالغ الخطورة شرق مدينة غزة، تخلله اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت قناة "حدشوت بزمان" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعل إجراء "هانيبال" بعد الاشتباه بفقدان جندي خلال الاشتباكات، قبل أن يعثر عليه لاحقاً.

وأضافت القناة أن صاروخاً مضاداً للدروع استهدف قوة عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

كما تحدثت تقارير عبرية عن نقل مصابين بواسطة مروحيات عسكرية من موقع الاشتباك شرق غزة، في وقت كثفت فيه طائرات الاحتلال غاراتها الجوية على المنطقة.