الصباحي: الخبراء الأجانب لم يطوروا التحكيم.. وأوسكار أحسن «واحد شغال»

رأى محمد الصباحي، الحكم الدولي السابق، الذي اعتزال التحكيم مؤخرًا، أن خبراء التحكيم الأجانب لم يضيفوا شيئًا ملموسًا للتحكيم مصر، معتبرًا أن الكولومبي أوسكار رويز، الرئيس الحالي للجنة الحكام، هو أفضلهم.

وقال الصباحي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «شاهدنا أكثر من خبير تحكيم أجنبي في السنوات الأخيرة ولا يوجد أي بصمات أو تطوير على مستوى التحكيم».

وأردف قائلًا: «أحسن واحد في الأجانب شغال هو أوسكار، وهو شغال شغل الفيفا.. محاضرات ومعسكرات مثل ما كان الوضع مع الكابتن عصام عبد الفتاح».

وتابع: «أوسكار لديه خبرة كبيرة وقرار اعتزال الحكام أصحاب الـ45 عامًا ليس قراره وهناك بعض العناصر المصرية هم السبب في هذا القرار».

وضرب الصباحي المثل بكأس العالم للأندية، الذي أُقيم مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جعل أهم مباراتين في البطولة لحكم صاحب الـ47 عامًا، في إشارةٍ منه إلى الحكم الإيراني الأسترالي علي رضا فغاني، الذي أدار المباراتين الافتتاحية والنهائية لمونديال الأندية.

وحول تجربة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، قال الصباحي: «كلاتننبرج مكنش فاضي واجتمع معانا مرة واحدة والباقي كله عن طريق الزووم، هو فقط على بمعيار المخالفات، وطالبنا بعدم احتساب المخالفات الـ50-50 وتطبيق نظام الدوري الإنجليزي فالناس شعرت بالتأثير سريعًا».

وأشار إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا هو مميز من الناحية الإدارية شاطر تصنيفات للحكام ولكنه لم يكن ناجحًا على الصعيد التقني.

وحول قائمة الحكام الدولية، قال الصباحي: «هناك مجاملات كثيرة في اختيار قائمة الحكام الدوليين، ولكن الأزمة هو الاعتياد على المجاملات، وطارق مجدي وعبد العزيز السيد تعرضا للظلم في الاختيارات الخاصة بالقائمة الدولية».