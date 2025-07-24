نتيجة الثانوية العامة 2025.. كيف تختار الكلية المناسبة لمجموعك؟

طمأن الدكتور أحمد علام، خبير التنمية البشرية، طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أن النتيجة ليست نهاية المشوار، وإنما محطة أولى في مسار طويل يتطلب التخطيط الهادئ والذكي.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أوضح علام أن تغيرات سوق العمل وتفاوت المجاميع يجعل من المهم التفكير في خطة بديلة، وعدم التوقف عند حلم كلية واحدة بعينها.

فشل خطة واحدة لا يعني فشل المستقبل

وأشار علام إلى أن ضياع فرصة الالتحاق بكلية معينة لا يعني نهاية الطموح، بل قد يكون دافعًا لاكتشاف مسارات أخرى يحقق فيها الطالب النجاح، شريطة أن يحدد هدفه بواقعية ويعمل على تطوير مهاراته الذاتية باستمرار.

وأضاف: "كتير من الطلاب بيحبطوا بسبب المقارنة مع غيرهم، وده بيولد ضغط نفسي كبير. المطلوب من الأهل دعم أولادهم وتشجيعهم، مش مقارنتهم".

اختار ميولك مش مجموعك

ودعا علام الطلاب إلى اختيار الكلية بناءً على اهتماماتهم الشخصية وميولهم المهنية، وليس فقط بناءً على المجموع، مشددًا على أن النجاح لا يرتبط باسم الكلية بل بقدرة الطالب على التميز في مجاله.

كما نصح الشباب بالاعتماد على التدريب العملي والكورسات الاحترافية لتنمية المهارات، معتبرًا أن تلك العناصر أصبحت ذات تأثير حقيقي في سوق العمل أكثر من مجرد الشهادة الجامعية.