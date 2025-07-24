الصباحي: كلاتنبرج لم يكن متفرغًا.. وبيريرا إداري ناجح لكن ضعيف فنيًا

انتقد الحكم محمد الصباحي تجربة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج في مصر، مؤكدًا أنه لم يكن متفرغًا لملف التحكيم بالشكل المطلوب.

وقال الصباحي: "كلاتنبرج اجتمع معنا مرة واحدة فقط، والباقي كان عبر الإنترنت،لم يكن يتابع التفاصيل بدقة، وكان تركيزه فقط على تقليل عدد المخالفات واتباع أسلوب الدوري الإنجليزي، وهو ما أربك بعض الحكام وأثار الجدل مبكرًا".

فيتور بيريرا إداري ناجح.. لكنه لم ينجح فنيًا

وأشار الصباحي خلال برنامج الماتش المذاع على صدي البلد إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا يمتلك قدرات إدارية وتنظيمية جيدة خاصة في تصنيف الحكام، لكنه لم يحقق النجاح نفسه على الصعيد الفني داخل الملعب.

مجاملات في اختيار القائمة الدولية

واختتم الصباحي تصريحاته بالتطرق إلى أزمة المجاملات في اختيار قائمة الحكام الدوليين، معتبرًا أن حكامًا مميزين مثل طارق مجدي وعبد العزيز السيد تعرّضوا للظلم، قائلًا: "المشكلة أن الوسط التحكيمي أصبح معتادًا على المجاملات، وهذا يضر بمستقبل التحكيم المصري".