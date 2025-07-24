أسعار العملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي شهدت بعض التحركات الطفيفة في عدد من العملات الرئيسية.

الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء نحو 49.15 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.01 جنيهًا في بعض البنوك، وفي بنوك أخرى سجل الدولار 57.46 جنيهًا للشراء و57.63 جنيهًا للبيع، في تفاوت يعكس تعدد أسعار التداول وفقًا للجهات المصرفية المختلفة.

اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو للشراء 66.32 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 66.53 جنيهًا، وسط استقرار نسبي في التداولات الأوروبية.

الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في السوق المصري 66.32 جنيهًا للشراء و66.53 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس حالة من الترقب لحركة العملات المرتبطة بالاقتصاد البريطاني.

الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.06 جنيهًا للشراء، و13.10 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع الطلب بسبب موسم الحج والعُمرة.

الدينار الكويتي

سجّل الدينار الكويتي في تداولات اليوم 160.59 جنيهًا للشراء، و161.10 جنيهًا للبيع، مستمرًا في كونه من أعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري.