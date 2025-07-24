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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشفيات غزة تستقبل 17 شهيدا منذ فجر اليوم

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت مصادر طبية أن مستشفيات غزة استقبلت17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 3 من طالبي المساعدات.

ومنذ قليل ، أفادت القناة 12 العبرية بوقوع عملية دهس عند مدخل كفار يونا شمالي تل أبيب خلفت 9 إصابات بينها حالات خطرة ، فيما فر السائق هاربا من المكان.

ودفعت سلطات الإحتلال بسيارات إسعاف لنقل جرحى عملية الدهس التي وقعت  قرب مفترق "بيت ليد" غرب طولكرم.

كما تم الدفع بطائرة مروحية للمشاركة في عمليات البحث عن منفذ عملية الدهس في مفرق "بيت ليد"، حيث أغلقت السلطات الأمنية الحواجز المؤدية للضفة الغربية القريبة من المكان.

وفي سياق أخر ، أعلن مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى والعودة استقبال 8 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة فجر اليوم.

فيما ذكرت وزارة الصحةالفلسطينية-غزة ، أنه من المقرر اليوم الخميس وعبر منظمة الصحة العالميةWHO إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة،ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وأشارت في بيان لها الي ان الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

كما أهابت بالمواطنين الكرام وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى .

مستشفيات غزة جيش الاحتلال طالبي المساعدات كفار يونا عملية دهس

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