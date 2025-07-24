كندا تدين استهداف موظفي الأمم المتحدة وتدعو لمحاربة الجوع في غزة

أدانت وزارة الخارجية الكندية الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة والفلسطينيين الباحثين عن الغذاء في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، داعيةً إلى استئناف فوري للمساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

في بيان نشرته وزارة الخارجية الكندية عبر حسابها الرسمي على "X"، قالت إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد موظفي الصحة بمنظمة الصحة العالمية ومرافقها، وقوافل برنامج الغذاء العالمي، والقتل المستمر للفلسطينيين الباحثين عن الغذاء والماء بشكل عاجل، أمر غير مقبول"، مؤكدةً أن "الجوع في غزة وصل لمستويات كارثية ... وندعو إلى الاستئناف الفوري على نطاق واسع للمساعدات التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لـ رويترز.

وتأتي تصريحات كندا ضمن ردود دولية قوية، شملت حتى الآن 28 دولة، اعتبرت أن "طرق إسرائيل في تقديم المساعدة محفوفة بالمخاطر"، وأشارت إلى سقوط ما يزيد عن 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، مطالبين بوقف فوري للحرب، حسب وسائل إعلام كندية.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية ونوّاب الأمم المتحدة أيضاً تحذيرات من تراجع حاد في الوضع الصحي، مع تزايد معدلات الإصابة بسوء التغذية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "جميع مراكز الدعم الصحي الأساسية في غزة قد تعطّلت تقريبًا"، مُحذرًا من "انهيار كامل للنظام الصحي" حسب وكالة اسوشيتدبرس.

وتظهر الإحصائيات أن أكثر من 59,000 فلسطينيٍ قتلوا منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. وتشير تقارير صحفية لوكالات الأمم المتحدة إلى أن الصعوبات والقيود على دخول المساعدات تُعد سبباً رئيسياً في هذه المأساة، مع وفاة عشرات الأطفال من الجوع وحده خلال يوليو الجاري، حسب “تايم” البريطانية.

عبّرت كندا عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأوضاع، ورأت أن التضييق على وصول الغذاء والماء يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويزيد من معاناة المدنيين، وبالأخص النساء والأطفال. كما حذّرت من أن استهداف موظفي الأمم المتحدة يعقّد مهام الإغاثة ويهدد بتداعيات خطيرة على استمرار العمل الإنساني، وفقا لـ ذا جارديان.

في خضم ذلك، يطالب المجتمع الدولي بأن تتعهد إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، في حين ترى كندا أن ذلك ضروري لإنقاذ أرواح الملايين الذين هم على شفا جوع جماعي.

وسجّل البيان الكندي تأكيداً على الضغط السياسي والدبلوماسي ضد إسرائيل، مع دعم بكينغ للمبادرات الدولية التي تدفع نحو هدنة فورية.