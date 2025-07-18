الصين تندد بقيود كندا على واردات الصلب: إجراءات أحادية تهدد التعاون التجاري

أعربت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية للقيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الكندية على واردات الصلب، ووصفتها بأنها إجراء أحادي وحمائي يضر بالنظام التجاري الدولي ويقوض مصالح الصين.



ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، قولها إن كندا أعلنت مؤخرًا فرض حصص جمركية أوسع نطاقًا وتشديد القيود الحالية على واردات الصلب اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع فرض رسوم إضافية على الواردات التي تتجاوز الحد المسموح به، تشمل ضريبة إضافية بنسبة 25% على جميع الواردات القادمة من دول غير الولايات المتحدة تحتوي على صلب مصدره الصين.



وأضافت أن أزمة صناعة الصلب الكندية ترجع بالأساس إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الأحادية، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية تتجاهل السبب الجوهري وتلقي باللوم في خسائرها الصناعية على شركاء تجاريين آخرين، بمن فيهم الصين.



وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات غير منطقية وتفتقر إلى الأساس القانوني وتأتي بنتائج عكسية، محذرة من أنها ستضر بشكل خطير بالتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين بكين وأوتاوا.



ودعت الصين، كندا إلى تصحيح هذه "الممارسات الخاطئة" ورفع القيود، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.