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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
نهلة الشربيني

تصدّر تنسيق الكليات 2025 محرك البحث "جوجل"، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن الحدود الدنيا للكليات ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، للتعرف على مؤشرات القبول بكليات القمة في مختلف التخصصات.

رابط معرفة الحدود الدنيا لتنسيق الثانوية العامة 2024

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الاطلاع على الحدود الدنيا للكليات 2024 عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تنسيق كليات علمي علوم 2024 في الجامعات الخاصة والأهلية

جاءت مؤشرات تنسيق كليات الطب 2024 في الجامعات الخاصة والأهلية كما يلي:

كليات الطب في الجامعات الخاصة الجديدة مثل: جامعة النيل، جامعة التعليم الإلكتروني، الجامعة الفرنسية، جامعة المنصورة الجديدة: 79%

كليات الطب في جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية: 76%

كليات الطب في جامعة سيناء (فرعيها)، جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الأهلية: 74%

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