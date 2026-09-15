راغب علامة يختار التجديد في أحدث أعماله «جنون»

يواصل الفنان راغب علامة البحث عن أفكار جديدة ومختلفة في أعماله، من خلال كليب «جنون»، الذي يجمعه للمرة الثالثة بالمخرج علي ماجد.



ويخوض الثنائي تجربة بصرية جريئة، إذ يعتمد الكليب على الرسوم المتحركة بالكامل، لتصبح جزءًا أساسيًا من السرد، وليس مجرد عنصر إضافي في العمل.



ويأتي هذا التعاون امتدادًا لتجربتي «مزاجي» و«كده كده»، مع اختلاف واضح في المعالجة البصرية، التي تمزج بين الرومانسية والخيال، وتؤكد حرص الفنان على عدم تكرار نفسه.



وطرح الفنان راغب علامة كليب أغنية جديدة تحت عنوان «كدة كدة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية.



أغنية «كده كده» من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تولى على ماجد الرؤية البصرية وتنفيذ العمل بالذكاء الاصطناعى.