نادية مصطفى تكشف حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

طمأنت الفنانة نادية مصطفى، متابعيها على صحة المطربة أنغام، بعد تداول أخبار عن إصابتها بالسرطان.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "تأكدت بنفسى من كذب مايشاع، وألف وحمد وشكر لله ان الخبر السئ المتداول عن إصابتها بسرطان الثدى غير صحيح، ربنا يحميكى ويحفظك ياحبيبتى من كل شر يارب ويحفظ الناس جميعاً ويشفى كل مريض يارب".

وتصدرت الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر وعدد من الدول العربية خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول شائعات تزعم إصابتها بسرطان الثدي، ما أثار حالة واسعة من القلق بين جمهورها ومحبيها.

المكتب الإعلامي يكشف الحقيقة حول حالتها الصحية

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.

وكانت أنغام قد شاركت قبل أيام في افتتاح الدورة الثالثة من "مهرجان العلمين الجديدة"، ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور لافت، وهو ما يدحض كل ما قيل عن تدهور حالتها الصحية.