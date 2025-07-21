أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان

خلال الساعات الماضية، انتشرت شائعة أثارت قلق محبي الفنانة الكبيرة أنغام، وذلك بعد أن تردد إصابتها بسرطان الثدي.

وما زاد من انتشار تلك الشائعة هو المداخلة الهاتفية التي أجرتها الفنانة الكبيرة أنغام في برنامج كلمة أخيرة، حيث تحدثت عن أزمة شيرين عبد الوهاب، وكشفت أنها تمكث في أحد المستشفيات بعد أن تعرضت لأزمة صحية، إلا أنها رفضت آنذاك الخوض في تفاصيل وعكتها الصحية، أو الكشف عن طبيعها مرضها، وهو ما جعل شائعة تخرج من “أكس” تفيد بأنها مصابة بمرض سرطان الثدي، وأنها تنوي السفر إلي الخارج للعلاج.

أنغام

وهذه الشائعة بجانب أنها أثارت قلق المتابعين، إلا أنها جعلت هناك حالة كبيرة من الدعم من قبل الجمهور تجاه الفنانة أنغام مؤكدين التزامها وحبها لمهنتها واحترامها لجمهورها، خاصة وأنها قبل ساعات كانت قد التزمت بتقديم حفلها في مهرجان العلمين وظهرت في حالة تألق شديد، وظلت تشدو بأجمل أغانيها إلي المسرح لساعات، ولم تتحدث أو تثير قصة تعرضها لوعكة صحية، بل توهجت علي المسرح وتفاعلت مع جمهورها، الذي استمتع بباقة من أغانيها.

أنغام

وسرعان ما نفى المكتب الإعلامي للمطربة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي.

أنغام





وأوضح المكتب الإعلامي الخاص بالفنانة أنغام في بيان جاء نصه : نود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلي المانيا لإجراء فحوصات طبية علي البنكرياس وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.



وأضاف البيان الخاص بمكتب الفنانة أنغام : وطالبت وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها.

أنغام



وانتهي البيان بـ :وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لإهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع انها بخير.