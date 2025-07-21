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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد الأنباء المتداولة حول إصابتها بسرطان الثدي.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالات أنيقة وجريئة

انغام بعد إصابتها بالسرطان
انغام بعد إصابتها بالسرطان

تصدرت الفنانة أنغام تريند السوشيال ميديا و مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأنباء المتداولة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وسفرها للخارج لتلقي العلاج، وهي أنباء لم تؤكدها مصادر رسمية حتى الآن.

وتصدر اسم انغام التريند، وبدأ انتشار اخبارها لتجمع بين القلق على حالتها الصحية والإعجاب الدائم بحضورها الراقي وأناقتها الهادئة التي باتت تُعرف بها في السنوات الأخيرة.

أناقة تسرق الأنظار دائمًا

أنغام تعرف بذوقها الرفيع في اختيار أزيائها، خصوصًا في حفلاتها ومشاركاتها الرسمية. فقد خطفت الأنظار مؤخرًا بعدة إطلالات مميزة أبرزها.


فستان أسود كلاسيكي مزين بالتطريز الفضي من توقيع مصمم عربي شهير، ارتدته خلال حفلها في مهرجان الموسيقى العربية، نال إعجاب الجمهور والنقاد.

 إطلالة ناعمة باللون الأبيض السكري تميزت بالبساطة والرقي، ارتدتها خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات ط، وبدت فيها بكامل أناقتها رغم خسارتها الملحوظة للوزن.

 كما ظهرت بفستان طويل باللون الزهري الباستيلي في إحدى جلسات التصوير التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّق الجمهور بأنها بدت متألقة رغم علامات التعب التي ظهرت على ملامحها.


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