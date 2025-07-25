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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح.. جناح لا يُعوض في ليفربول وأحد أبرز الأساطير في تاريخ الكرة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، سلطت شبكة "lentedesportiva" العالمية، الضوء، على النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول ومنتخب مصر، واصفة إياه بأنه "أفضل جناح في الدوري الإنجليزي بلا منازع"، مشيدة بثبات مستواه وتألقه الاستثنائي منذ انضمامه إلى الريدز عام 2017.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن ما يميز صلاح عن غيره من اللاعبين ليس فقط موهبته، بل قدرته النادرة على الحفاظ على نفس المستوى الرفيع لسنوات، مضيفة: "ثباته وقيادته وتسجيله للأهداف تجعله لاعبًا لا يمكن تعويضه في صفوف ليفربول". 

وأشارت إلى أن النجم المصري سيبدأ موسمه الجديد مع المدرب الهولندي آرني سلوت بمواجهة بورنموث على ملعب "أنفيلد" يوم 15 أغسطس المقبل، وسط تطلعات للفوز بمزيد من الألقاب.

وفي تقرير آخر، ضمت الشبكة العالمية محمد صلاح إلى قائمة تاريخية لأكثر 10 لاعبين ثباتًا في المستوى على مر العصور، بجانب أساطير مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وتييري هنري ولوكا مودريتش وجيانلويجي بوفون، مؤكدة أن هذا الثبات هو العامل الحاسم الذي يفصل بين اللاعبين الجيدين والأساطير الحقيقيين في عالم كرة القدم.

وسرد التقرير مراحل تطور صلاح، مشيرًا إلى أن النجم المصري لم يبلغ قمة مستواه إلا في مراحل متقدمة من مسيرته، تحديدًا بعد تجربة لم تُكلل بالنجاح في تشيلسي، حيث برز بقوة مع روما الإيطالي، قبل أن يحلّق عاليًا في سماء الدوري الإنجليزي بعد انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017.

ومنذ ذلك الحين، أصبح صلاح أحد أعمدة ليفربول التاريخية، حيث حصد جائزة الحذاء الذهبي عدة مرات، وظل الهداف الأبرز للفريق في مختلف البطولات، كما تم اختياره في أكثر من تصنيف عالمي ضمن أفضل أجنحة العالم، وأفضل لاعب أفريقي في تاريخ البريميرليج، إضافة إلى صدارته لترتيب أفضل اللاعبين المسلمين في العالم لعام 2025، ووجوده بين أفضل 10 لاعبين في تاريخ ليفربول.

ويواصل محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، كتابة سطور جديدة في مسيرة مليئة بالأرقام والإنجازات، وسط ترقب جماهيري كبير لما سيقدمه في الموسم الجديد بقميص ليفربول تحت قيادة فنية جديدة.

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