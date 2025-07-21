فاكهة صيفية تعالج الجفاف وتحسن نمو الجنين وتمنع السرطان.. اكتشفها

يعد الشمام من أرخص الفواكه المنتشرة خلال فصل الصيف وتوجد منه أنواع عديدة .. فما تأثيره على الصحة.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم فوائد الشمام الصحية عند تناوله بكميات معتدلة.

يُقلل من الجفاف



يحتوي الشمام على 90% من الماء و قد يمنع ارتفاع نسبة الماء في الشمام الجفاف خلال فصل الصيف، فإن تناول طبق من الشمام في الصيف يُعوّض السوائل المفقودة.

ينظم ضغط الدم

الشمام غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

يمنع الإمساك



يُعدّ تناول كمية كبيرة من الألياف الغذائية أمرًا ضروريًا لتعزيز حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي و تُكثّف الألياف البراز وتُنظّم حركة الأمعاء.

يُعزز المناعة

الشمام غني بمركبات تُسمى المغذيات النباتية و تُعزز هذه المغذيات المناعة وتُساعد في مكافحة الأمراض، كما تُعطيه خصائص مضادة للالتهابات أما فيتامين أ، فيُعزز المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء.

يساعد في نمو الجنين



يعتبر حمض الفوليك الموجود في الشمام من أهم العناصر الغذائية الأساسية أثناء الحمل ، حيث يمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال ويساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم ويحافظ على الصحة العامة للأم والطفل.

يعمل كعامل فعال مضاد للسرطان

أظهرت الدراسات أن حمض الفوليك يلعب دورًا هامًا في الوقاية من السرطان وقد يكون حمض الفوليك مفيدًا عند تناوله في المراحل المبكرة من السرطان ومع ذلك قد يعزز حمض الفوليك الإصابة بالسرطان ونمو الخلايا المكونة للسرطان عند تناوله في المراحل المتأخرة من السرطان وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لاكتشاف إمكانات الشمام المضادة للسرطان.

يُغذّي البشرة ويُقلّل من تساقط الشعر

الفيتامينات الموجودة في الشمام تُغذّي البشرة وتحميها من السموم الضارة.

هذه المعادن والفيتامينات تشجع نمو الشعر وفي نفس الوقت تقلل تساقط الشعر.