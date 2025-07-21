بعد نفي أنغام.. 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

خلال الساعات الماضية، انتشرت شائعة أثارت قلق محبي الفنانة الكبيرة أنغام، وذلك بعد أن تردد إصابتها بسرطان الثدي.





وسرعان ما نفى المكتب الإعلامي للمطربة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي.





وفى هذا السياق نعرض لكم بعض أعراض سرطان الثدى الغريبة وفقا لموقع بولد سكاى..



أعراض تؤكد إصابتك بسرطان الثدى..

سحب الحلمة

يمكن أن تشير الحلمة المنكمشة أو الداخلية إلى نمو سرطاني، في هذه الحالة ، لا تشير الحلمة إلى الخارج أو تشير إلى الداخل أو تكون مسطحة، يمكن أن يحدث إما في أحد الثديين أو في كلا الثديين.

في حين أن هناك عدة أسباب وراء ذلك مثل العدوى البكتيرية ، في عيب خلقي أو توسع القنوات الثديية ، في حالة الإصابة بسرطان الثدي ، تنقلب الحلمة فجأة، هناك أيضًا تغيير في لون ومظهر الحلمتين.

-تقشير الجلد

يعني تنقير الجلد عندما يبدو جلد الحلمة وكأنه قشر برتقال، هذه طريقة مختلفة عن الملمس الطبيعي لجلد الحلمة، الجلد المدمّل هو مؤشر على الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي.

-إحساس بالحرقان

إذا شعرت بالدفء والتورم في ثديك ، فقد يكون ذلك بسبب سرطان الثدي، هذه علامة كلاسيكية لسرطان الثدي الالتهابي الذي يعتبر تجعد الجلد علامة رئيسية عليه.

في هذه الحالة ، يشعر الثدي أيضًا بألم ويشعر أيضًا بألم حاد في الثدي.

- إفرازات من الحلمات

يمكن أن تكون الإفرازات من الحلمات عبارة عن سائل دموي يخرج من الحلمتين أو حليب مثل السائل الذي يخرج من الحلمتين حتى عندما لا تكونين مرضعة، يمكن أن تحدث إفرازات الحلمة لأسباب أخرى ، ولكن إذا استمرت لفترة أطول ، قم بإجراء اختبار لها.