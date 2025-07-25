أخبار السيارات| فضيحة شيفروليه.. وسيارة بوجاتي بعيون حشرة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

فضيحة تهز شركة شيفروليه بعد اتهامها ببيع بيانات تتعلق بعادات القيادة ومواقع السائقين لشركات تسويق وتأمين مقابل ملايين الدولارات، مما أثار جدلًا واسعًا حول الخصوصية.

بوجاتي تكشف عن سيارة خارقة بتصميم غير مألوف يشبه عيون الحشرات، تعمل بمحرك 18 إسطوانة، وتجمع بين القوة الميكانيكية المذهلة والأسلوب المستقبلي الفريد.

سيارة كلاسيكية نادرة تحمل لقب "أميرة الجليد"، بتصميم مستوحى من الأطباق الطائرة، تُطرح في مزاد عالمي بسعر يتخطى عدة ملايين نظرًا لتاريخها وندرتها.

توقعات تشير إلى أن شركات السيارات الصينية ستصبح الأكثر مبيعًا في أوروبا بحلول 2025، بفضل الأسعار التنافسية والتوسع السريع في إنتاج السيارات الكهربائية.

أصحاب سيارات جيب يشتكون من تصميم غير مريح لمسند الرأس في بعض الطرازات، مما يسبب آلامًا وإجهادًا للسائقين خلال الرحلات الطويلة، وسط مطالبات بإصلاحات فورية.