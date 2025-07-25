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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخبار السيارات| فضيحة شيفروليه.. وسيارة بوجاتي بعيون حشرة

سيارات
سيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

1. فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات

فضيحة تهز شركة شيفروليه بعد اتهامها ببيع بيانات تتعلق بعادات القيادة ومواقع السائقين لشركات تسويق وتأمين مقابل ملايين الدولارات، مما أثار جدلًا واسعًا حول الخصوصية.

2. بعيون حشرة و18 إسطوانة.. شاهد أغرب سيارة حديثة من بوجاتي

بوجاتي تكشف عن سيارة خارقة بتصميم غير مألوف يشبه عيون الحشرات، تعمل بمحرك 18 إسطوانة، وتجمع بين القوة الميكانيكية المذهلة والأسلوب المستقبلي الفريد.

3. أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة كلاسيكية نادرة تحمل لقب "أميرة الجليد"، بتصميم مستوحى من الأطباق الطائرة، تُطرح في مزاد عالمي بسعر يتخطى عدة ملايين نظرًا لتاريخها وندرتها.

4. العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

توقعات تشير إلى أن شركات السيارات الصينية ستصبح الأكثر مبيعًا في أوروبا بحلول 2025، بفضل الأسعار التنافسية والتوسع السريع في إنتاج السيارات الكهربائية.

5. شكاوى أصحاب سيارات جيب من عيب بمسند الرأس في سياراتها

أصحاب سيارات جيب يشتكون من تصميم غير مريح لمسند الرأس في بعض الطرازات، مما يسبب آلامًا وإجهادًا للسائقين خلال الرحلات الطويلة، وسط مطالبات بإصلاحات فورية.

أخبار السيارات سيارة بوجاتي سيارات جنرال موتورز شيفروليه رام

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