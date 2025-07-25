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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
عزة عاطف

من بين أكثر السيارات المعدلة غرابة على الإطلاق، تبرز سيارة "أميرة الجليد XF58" كتحفة فريدة تخطف الأنظار بتصميمها المستوحى من عالم الخيال. 

تبدو وكأنها خرجت مباشرة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "ذا جيتسون"، لكنها ليست مجرد خيال، بل آلة حقيقية قابلة للقيادة.

تعود السيارة للواجهة مجددًا إذ تستعد لدخول مزاد علني في سبتمبر المقبل عبر دار ميكوم للمزادات، بعد أن ظهرت لأول مرة أمام الجمهور قبل خمس سنوات.

هيكل غير مألوف.. 4 عجلات أمامية وزعانف خلفية ضخمة

تم تجميع سيارة XF58 خصيصاً لهواة جمع السيارات لاري كليرمونت على يد المصمم ريتشارد فليتشر، وهي مزيج من مكونات ستوديبيكر وكاديلاك.

تتميز السيارة بترتيب عجلات فريد؛ 4 عجلات أمامية تمنحها مظهراً غير تقليدي، يقابله زوج من العجلات الخلفية.

في المقدمة، تحمل السيارة شبكًا كلاسيكيًا مستوحى من طرازات ستوديبيكر، يشبه في تصميمه الخلفي محركًا نفاثًا، مع فتحتين هوائيتين وأربعة مصابيح أمامية دائرية تمنحها مظهرًا يشبه وجهًا كرتونيًا مألوفًا من فيلم "العصر الجليدي".

أما هيكلها الخارجي، فيتألق بطلاء أزرق ثنائي اللون، مع غطاء زجاجي كامل مزدوج الفقاعة يمنحها مظهرًا مستقبليًا أشبه بالسيارات الطائرة في الرسوم المتحركة. 

وفي الخلف، تضفي الزعانف الكبيرة والمصابيح البارزة طابعًا دراميًا على التصميم.

ورغم مظهرها الغريب، تخفي "أميرة الجليد" قوة ميكانيكية لافتة. 

فهي مزودة بمحرك V8 بسحب طبيعي سعة 8.2 لتر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي. 

لم تكشف دار المزادات عن عدد الأميال التي قطعتها السيارة، لكن من المرجح أنها نادرًا ما استخدمت على الطرق.

في الداخل، يتناغم التصميم الفاخر مع الروح المستقبلية:

  • مقاعد وألواح أبواب مكسوة بتنجيد ذهبي لامع.
  • سجاد أحمر زاهٍ يملأ المقصورة.
  • عجلة قيادة أنيقة بلمسات بيضاء وذهبية.
  • خمسة عدادات دائرية مطلية بالكروم تضفي إحساسًا بمقصورة سفينة فضائية كلاسيكية.

بالنسبة لهواة جمع السيارات، تمثل "أميرة الجليد XF58" فرصة فريدة للحصول على سيارة تجمع بين اللمسة الكلاسيكية من خمسينيات القرن الماضي والخيال العلمي الذي يعكس رؤية المستقبل في تلك الحقبة.

ورغم تصميمها الجريء، من الواضح أن هذه السيارة أقرب لقطعة فنية نادرة منها إلى مركبة للاستخدام اليومي.

سيارة XF58 سيارة أميرة الجليد مزاد سيارات سيارات

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