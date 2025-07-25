بعيون حشرة و18 إسطوانة.. شاهد أغرب سيارة حديثة من بوجاتي

قبل أن تصبح بوجاتي فيرون واحدة من أسرع وأشهر السيارات الخارقة في العالم، مرت هذه الأسطورة بمراحل تصميم وتجارب عديدة، بعضها بقي بعيدًا عن الأضواء لسنوات.

بعد استحواذ مجموعة فولكس فاجن على حقوق علامة بوجاتي، بدأت الشركة العمل على مشروع سيغيّر ملامح صناعة السيارات، إلا أن الطريق نحو فيرون لم يكن خطًا مستقيمًا، بل امتلأ بمحطات تجريبية مدهشة.

في أواخر التسعينيات، وقبل ظهور فيرون بشكلها المعروف، كشفت بوغاتي عن عدة نماذج اختبارية مثل شيرون 18/3 وفيرون 18/4، لكنها لم تكن وحدها.

فقد كان هناك نموذج آخر أقل شهرة صممه والتر دي سيلفا عام 1999، وظل مخفيًا لما يقرب من عقد من الزمان، قبل أن تكشف عنه مجلة Quattroruote الإيطالية عام 2009 بصور حصرية، ثم ظهر مؤخرًا للعرض في متحف أوتوستادت الألماني بجوار مصنع فولكس فاجن.

ملامح بوجاتي… مع عيون الحشرات

على الرغم من أن هذه السيارة لم تستخدم كأساس لسيارة فيرون النهائية، فإنها احتفظت بالعديد من العناصر المميزة لسيارات بوجاتي.

تميزت بواجهة أمامية تحمل شبك حدوة الحصان الشهير، وخط C الجانبي الذي سيصبح لاحقًا علامة مميزة في فيرون وشيرون.

أما اللون الأزرق الساطع المطلية به السيارة، فكان يعكس الهوية البصرية التي عرفت بها بوجاتي لعقود.

لكن ما أثار الجدل هو مظهره العام الذي بدا للبعض أقرب إلى شكل "حشرة غريبة"، مقارنة بالتصميم الأكثر أناقة الذي ظهرت به فيرون لاحقًا.

بدت المصابيح الأمامية والخلفية الدائرية بسيطة للغاية، رغم أن بعض ملامح الجزء الخلفي، مثل غطاء المحرك وأنبوب العادم المركزي الكبير، ألهمت تصميم فيرون الإنتاجية.

مواصفات سيارة بوجاتي

مثل شيرون 18/3 الاختبارية، حمل النموذج محرك W18 سعة 6.3 لتر، مكوّنًا من ثلاث مجموعات من ست أسطوانات، وهو نظام دفع كان طموحًا للغاية في تلك الفترة.

ورغم أنه لم يُعتمد في سيارة الإنتاج، التي اعتمدت في النهاية على محرك W16 رباعي التوربو بقوة تتراوح بين 1001 و1200 حصان حسب الإصدار، فإن وجوده يعكس توجه بوجاتي نحو تقديم شيء لم يسبق له مثيل.

اليوم، يقف هذا النموذج التجريبي النادر شاهدًا على مرحلة منسية في تاريخ بوجاتي، معروضًا في ألمانيا لزوار متحف أوتوستادت.

لم تُعلن الشركة عن المدة التي سيظل فيها متاحًا للعرض، لكن عشاق السيارات الذين يزورون المنطقة لن يرغبوا في تفويت فرصة مشاهدته عن قرب، حيث يمكنهم التعرف على فصل خفي من قصة السيارة التي غيّرت مفاهيم الأداء والسرعة إلى الأبد.