شكاوى أصحاب سيارات جيب من عيب بمسند الرأس في سياراتها

أعلنت شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامة سيارات "جيب" عن استدعاء واسع يشمل طرازي جراند شيروكي وجراند شيروكي L بعد اكتشاف عيب في مساند الرأس الخاصة بالصف الثاني، قد يمنعها من الثبات بشكل صحيح، ما يزيد من خطر الإصابات في حال وقوع حوادث.

ويغطي الاستدعاء نحو 43,241 وحدة من Jeep Grand Cherokee L المصنعة بين 16 مايو 2023 و30 يناير 2024.

بالإضافة إلى 78,157 وحدة من Jeep Grand Cherokee المجمعة بين 16 مايو 2023 و2 مايو 2024.

المشكلة تتعلق بـ"حالة تداخل" في آلية القفل الداخلية لمساند الرأس، قد تؤدي إلى انخفاض ارتفاع الجزء العلوي منها لأقل من 750 ملم (29 بوصة)، ما يجعلها غير متوافقة مع معايير السلامة الفيدرالية.

إصلاحات مرتقبة في سبتمبر

من المقرر أن يتلقى مالكو السيارات المشمولة إشعارات رسمية بين 5 و9 سبتمبر، حيث سيطلب من الوكلاء فحص واستبدال مساند الرأس عند الحاجة.

كما أصدرت موبار، التابعة لستيلانتيس، استدعاءً منفصلاً يشمل 764 مسند رأس تم بيعها كقطع غيار للعملاء.

في خطوة منفصلة، أعلنت فيات كرايسلر الولايات المتحدة عن استدعاء محدود يشمل 21 سيارة كرايسلر باسيفيكا ميني فان موديلات 2024-2025.

صنعت السيارات المتأثرة بين 26 أغسطس و9 سبتمبر 2024، ويعود سبب الاستدعاء إلى مشكلة عدم امتثال تتعلق بكاميرا الرؤية الخلفية، وهي مشكلة ظهرت مرارًا في هذا القطاع.