882 دولار شهريا.. رابط التقديم على وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة

يبحث الكثير عن فرصة عمل مميزة براتب بالدولار، ويتابع الكثير وظيفة السفارة البريطانية في القاهرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً براتب مجزي بالدولار، حيث أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة عن فتح باب التقديم لوظيفة جديدة ضمن فريق خدمات الشركات، وهو ما دفع الكثيرين للبحث بشكل مكثف عن تفاصيل هذه الوظيفة وشروطها.



وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة

تأتي الوظيفة الجديدة ضمن فريق خدمات الشركات في السفارة البريطانية بالقاهرة، وتتركز مهامها في تقديم الدعم للأعمال الإدارية وتنظيم ومتابعة الخدمات والمهام اليومية الخاصة بالفريق.

ويحتاج المتقدم للوظيفة إلى القدرة على تنظيم المهام والتعامل مع الأعمال الإدارية المختلفة، إلى جانب التواصل بشكل جيد مع أعضاء الفريق والالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها داخل السفارة.

راتب وظيفة السفارة البريطانية

ويبلغ الراتب الشهري للوظيفة 882 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل نحو 45 ألف جنيه مصري تقريبا وفقا لسعر الصرف، وتعد الوظيفة فرصة للراغبين في العمل داخل إحدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية في القاهرة.

آخر موعد للتقديم على وظيفة السفارة البريطانية

حددت السفارة البريطانية موعدا نهائيا لاستقبال طلبات التقديم على الوظيفة، حيث يستمر التقديم حتى الساعة 11:55 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 4 أكتوبر 2026.

ويجب على المتقدمين إرسال طلباتهم إلكترونيًا قبل انتهاء الموعد المحدد، مع التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح واستكمال جميع خطوات التقديم.

رابط التقديم على وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة

يمكن للراغبين في التقديم على وظيفة منسق خدمات الشركات - مساعد إداري درجة AA الدخول إلى بوابة التوظيف الرسمية للسفارة البريطانية، والاطلاع على تفاصيل الإعلان والشروط والمؤهلات المطلوبة، ثم استكمال طلب التوظيف إلكترونيًا وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

خطوات التقديم على وظيفة السفارة البريطانية

-الدخول إلى صفحة الوظيفة عبر بوابة التوظيف الرسمية.

-قراءة تفاصيل الإعلان والشروط المطلوبة للتقديم.

-إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في نموذج التقديم.

-مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات قبل الإرسال.

-إرسال الطلب إلكترونيًا قبل الموعد النهائي المحدد في 4 أكتوبر 2026.

وظيفة مساعد إداري في السفارة البريطانية بالقاهرة

تُعد وظيفة «منسق خدمات الشركات – مساعد إداري» من أبرز الفرص التي تقدمها السفارة البريطانية في القاهرة، وتُمنح فرصة العمل ضمن فريق متخصص يختص بتقديم الدعم الإداري وتنظيم الأعمال اليومية المتعلقة بخدمات الشركات. تتطلب الوظيفة قدرة عالية على تنظيم المهام، والقيام بالمهام الإدارية المتنوعة بكفاءة، بالإضافة إلى التواصل مع أعضاء الفريق لضمان تنفيذ العمليات بشكل سلس وفعال. كما يلتزم المتقدمون بالإجراءات والتعليمات المعمول بها داخل السفارة، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الأداء.