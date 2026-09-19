قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيمس ميلنر يكشف سر تفوق محمد صلاح : كان مهووسًا بتحسين نفسه
دعاء يوم السبت.. ردد 4 كلمات الآن واستقبل أسبوع الأرزاق غير المتوقعة
موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقناة الناقلة في الدوري الإسباني
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 19-9-2026
بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي اليوم
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد
أمير هشام: بيزيرا اجتاز الكشف الطبي وإعلان انتقاله للإمارات خلال ساعات
أمير هشام يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب كولومبي
معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟
بعد حرب التعريفات الجمركية .. أزمة جديدة بين كندا وأمريكا | ماذا يحدث؟
السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي اليوم

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
حسام الفقي

دخلت مصر عهدًا جديدًا في مجال النقل العام مع تدشين مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يمثل طفرة حقيقية في قطاع المواصلات، حيث يهدف المشروع إلى تقديم وسيلة نقل سريعة وآمنة، تقلل الازدحام المروري، وتوفر تجربة مريحة للركاب.

وأعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT، عن بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر، بمحطات المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة، ممثلة في وزارة النقل، بشأن تيسير حركة المواطنين ودعم منظومة النقل الأخضر والمستدام.

وأوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي (BRT)، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية سيكون (دون جمهور)، ويشمل المحطات التالية: 

«طريق السخنة - المعادي - زهراء المعادي - المقطم - الأوتوستراد - محور الجزائر - الإمامين - الزهراء - البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - المنصورية - صن كابيتال».

ويأتي التشغيل التجريبي؛ في إطار استكمال التجهيزات الفنية والتشغيلية للمحطات، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة وذات كفاءة عالية للمواطنين عند بدء التشغيل الفعلي.

تنويه مهم بشأن التشغيل الفعلي للأتوبيس الترددي

أكدت الشركة أن التشغيل خلال هذه الفترة «تجريبي» و«دون جمهور»، موضحة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء التشغيل الفعلي واستقبال الركاب بمحطات المرحلة الثانية قريبًا جدًا.

خطوات استخراج اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2026

- الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة www.brt-eg.com اعتبارًا من 8 سبتمبر 2026 او طلب الاستماره من مكاتب الحجز المتواجده بالمحطات او من خلال صفحه الفيس بوك للشركة .

- تحميل وطباعة استمارة الاشتراك.

- تعبئة البيانات المطلوبة بخط واضح.

- ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

- تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة .

مكان تسليم كارت الاشتراك

يتم تسليم كروت اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة، من نفس المحطة التي تم تقديم الاستمارة بها.

وبهذه الخطوة، تسعى وزارة النقل إلى تشجيع الطلاب على استخدام وسائل مواصلات ذكية ومستدامة، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير وقت وجهد الأسر المصرية.

مجال النقل العام مشروع الأتوبيس الترددي السريع الأتوبيس الترددي السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

اجازة السادس من اكتوبر

حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد التراجع في البنوك

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور دير الأنبا صموئيل ويتفقد كنيسته الأثرية ومزاراته| صور

القناة

فتاة تبكي متأثرة بعد نسيانها كيفية أداء الصلاة: روحت أصلي لقيتني ناسية إزاي أصلي

الأم

أم تستغيث بعد تعرض نجلها للتنمر بسبب عملها في الإمارات: ارحموني وارحموا ولادي

بالصور

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

هل ينفع تجميد البيض؟.. شيف محترف يقدم الطريقة الصحيحة لحفظه.. ويُفضل استخدام الكمية المذابة في هذه الوصفات

هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه
هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه
هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد