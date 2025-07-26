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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 4 ملايين جنيه من مضبوطات الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى. 

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق النقد الأجنبى أسعار العملات اخبار الحوادث وزارة الداخلية الداخلية نطاق السوق المصرفى

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