فى يوم واحد .. ضبط 126 ألف مخالفة مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية ، بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 126091 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (2864) سائق تبين إيجابية عدد (251) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.



كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 966 مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 208 سائق تبين إيجابية 13 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 16 محكوم عليهم بإجمالى 23 حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.