في 120 دقيقة.. أطباء «بركة السبع» ينقذون شابًا من الموت المُحقق |تفاصيل

نجح فريق الجراحة العامة بمستشفى بركة السبع في محافظة المنوفية في إجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، كان قد وصل إلى قسم الطوارئ في الساعات الأولى من فجر الجمعة، مصابًا بجرح نافذ أسفل القفص الصدري.

وكشفت الفحوصات العاجلة أن الإصابة تسببت في قطع بالحجاب الحاجز وتهتك في الفص الأيمن من الكبد، مع نزيف حاد داخل تجويف البطن، ما شكّل خطرًا مباشرًا على حياة المريض، مما استدعى نقله الفوري إلى غرفة العمليات.

استمرت العملية قرابة ساعتين داخل غرفة العمليات، حيث تم التعامل بدقة مع موضع النزيف وإصلاح الأنسجة المتضررة، وخرج المريض من غرفة العمليات إلى وحدة الملاحظة وهو في حالة مستقرة.

وشمل الفريق الطبي القائم على العملية: الدكتور محمد حمدي سليم – أخصائي الجراحة العامة، والدكتور عبدالرحمن سمير – طبيب الجراحة، والدكتور محمد جمال البلشي – استشاري التخدير ورئيس العمليات، والدكتور خالد شريبة – أخصائي التخدير، وفريق التمريض بالعمليات، وفنيّي التخدير