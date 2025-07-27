جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصادر سفينة المساعدات «حنظلة» ويحتجز 21 مدنياً

أعلن ائتلاف "أسطول الحرية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم السفينة "حنظلة" المدنية أثناء وجودها في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين، وقام باحتجاز 21 مدنيًا كانوا على متنها.

وأضاف الائتلاف أن الهجوم وقع على بُعد نحو أربعين ميلًا بحريًا من سواحل غزة، حيث صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى السفينة التي لم تكن مسلحة، في عملية وصفها الائتلاف بأنها "عنيفة".

وقد تم خلال العملية مصادرة شحنة السفينة وقطع البث المباشر منها في تمام الساعة 11:43 صباحًا بتوقيت فلسطين، ما أدى إلى فقدان الاتصال الكامل مع طاقمها.