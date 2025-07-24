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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ياسمين طالبة الثانوية العامة رغم إصابتها بضمور العضلات تحدت مرضها وحصلت على 88%

ياسمين الكومي مع أسرتها
ياسمين الكومي مع أسرتها
مروة فاضل

ياسمين الكومي ابنة قرية الغوري بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية تحدت مرضها وتمكنت من الحصول علي مجموع 88% في الثانوية العامة.

ياسمين أصابها نفس الأوكسجين بعد ولادتها ب 5 أشهر ونصف مما أثر علي حركتها واصيبت بضمور العضلات حيث لم تعد قادرة علي تحريك أطرافها ولكنها واجهت الحياة بمساعدة والدتها ووالدها قبل وفاته وشقيقها الأكبر.

وقالت والدة ياسمين، أن نجلتها بعد ولادتها أكد الأطباء أنها لن تعيش كثيرا ولكن والدها صمم أن يواجه مع نجلته رغم فقدانها الحركة الا أنها تتحدث وتفهم واستطاعت استكمال تعليمها.

واضافت والدتها، أنهم حاولوا كثيرا من أجل أن تعود طبيعة بالعلاج الطبيعي والأطباء في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة أنهم عملوا علي تعليمها وكانت الثانوية العامة تحدي لها واختارت القسم الادبي.

وتابعت الام ، أن ياسمين لا تقدر علي الكتابة ويساعدها الجميع واستطاعت أن تتخطي الثانوية العامة بمجموع 88٪ بالقسم الادبي.

 واوضحت أن شقيقها احمد مهندس ساعدها كثيرا وقرر أن يؤجل عمله من أجل مساعدة شقيقته ياسمين وكان يستقبل المدرسين من أجل اعطاءها الدروس ويساعد في علاجها الطبيعي وايضا نقلها الي لجان الامتحانات وذلك بعد وفاة والدها منذ 4 سنين.

واوضحت الأم أن ياسمين تحلم أن تلتحق بكلية الألسن وتعمل بها معيدة فهي مجتهدة وحافظة لكتاب الله وتتحدي ظروفها من أجل تحقيق حلمها.

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