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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية للمعلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ..رابط و شروط التقديم

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في وظائف خالية للمعلمين والاداريين والاخصائيين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 ، مؤكدة إتاحة التقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم حتى 31 يوليو 2025 .

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الآن الدخول على رابط وظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 وتسجيل البيانات للعمل ضمن فريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الضغط على  https://tawzef.emis.gov.eg/ 

مميزات وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

  • العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل .
  • توفير تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين .
  • فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز .
  • حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء

شروط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

  •  ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في أول أكتوبر 2025
  • يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة .
  • يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.
  • يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية المعلمي التعليم الفني فقط.

وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الانتداب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

و في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية

الشروط العامة لمنصب المدير الأكاديمي :

  • ان يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية أو الإدارة ( يفضل الحاصل على ماجستير)
  • ان يكون لدى المتقدم قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه .
  • يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات
  •  إجادة استخدام الحاسب الآلى والإنترنت
  •  إجادة مهارات العمل الجماعي .
  •  إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات .
  • ان يكون سبق له العمل كمدير مدرسة .

الشروط العامة لباقي المناصب (يفضل من لديه الخبرة في المجال المتقدم له): 

  • أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب  
  • إ ادة استخدام الحاسب الالي و الانترنت 
  • إجادة مهارات العمل الجماعي وإجادة مهارات التواصل 
  • إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات
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