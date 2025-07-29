وظائف خالية للمعلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ..رابط و شروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في وظائف خالية للمعلمين والاداريين والاخصائيين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 ، مؤكدة إتاحة التقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم حتى 31 يوليو 2025 .
رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الآن الدخول على رابط وظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 وتسجيل البيانات للعمل ضمن فريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الضغط على https://tawzef.emis.gov.eg/
مميزات وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل .
- توفير تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين .
- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز .
- حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء
شروط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في أول أكتوبر 2025
- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة .
- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.
- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية المعلمي التعليم الفني فقط.
وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الانتداب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.
و في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية
الشروط العامة لمنصب المدير الأكاديمي :
- ان يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية أو الإدارة ( يفضل الحاصل على ماجستير)
- ان يكون لدى المتقدم قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه .
- يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات
- إجادة استخدام الحاسب الآلى والإنترنت
- إجادة مهارات العمل الجماعي .
- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات .
- ان يكون سبق له العمل كمدير مدرسة .
الشروط العامة لباقي المناصب (يفضل من لديه الخبرة في المجال المتقدم له):
- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب
- إ ادة استخدام الحاسب الالي و الانترنت
- إجادة مهارات العمل الجماعي وإجادة مهارات التواصل
- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات