قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس
"الكل أو لا شيء".. مواقف إسرائيل وحماس تعقد مفاوضات غزة
مسنة بعكاز من المطرية: شاركوا في انتخابات الشيوخ عشان نكون إيد واحدة
أبطال حقيقيون.. إشادة بالملحمة الوطنية لسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية
الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
خلال اليوم الثاني للانتخابات.. إقبال كثيف بلجان 15 مايو
النفط الكويتي يتراجع بأكثر من دولارين إلى 72.47 دولار للبرميل
رئيس النيابة الإدارية يطمئن على قاضية سرس الليان بعد إصابتها داخل لجنة انتخابية ويشيد بتفانيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025: تغيير الوظيفة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

حلّ مشاكل الحب في علاقتك، ستشغلك مسؤوليات العمل الجديدة. ستكون صحتك ومالكِ إيجابيين أيضًا. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

فكّر في قضاء المزيد من الوقت معًا، فبعض المشاكل البسيطة قد تتطلب تسوية. عليك أيضًا تقدير المساحة الشخصية لحبيبك، سيُقرّ والديك بالحب، وقد تناقشان أيضًا الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى جديد. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والخضراوات والحبوب الكاملة يُحافظ على مستويات طاقة ثابتة، إذا زاد التوتر، خذ استراحة قصيرة للتأمل أو مارس الاسترخاء العضلي التدريجي. إعطاء الأولوية للنوم من خلال الالتزام بروتين وقت النوم سيُعيد شحن طاقتك. 

برج العقرب مهنيا

إذا كنتم ترغبون في تغيير وظائفكم، فاختاروا اليوم، ففرص تلقي طلبات عمل أعلى. قد تجدون أيضًا فرصًا جديدة في الخارج.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سترث بعض النساء جزءًا من ممتلكات العائلة، قد تحصل أيضًا على قرض، مما يُلبي احتياجات عملك. الجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا للتبرع بالمال للأعمال الخيرية

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

حسين الشحات

الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن رحيل النجم حسين الشحات

ترشيحاتنا

فسيخ ام مكة

ببيع بـ ١٢٠ ألف يوميا.. سر أم مكة لعمل الفسيخ يثير ضجة بالسوشبال ميديا

الزعتر

شاي الزعتر يعالج أمراض ومشاكل صحية لن تخطر ببالك

البلوجر محمد عبد العاطي

ألفاظ خارجة وتجاوزات أخلاقية.. من هو البلوجر محمد عبد العاطي؟

بالصور

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد