بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

رنا عصمت

نشرت الفنانة ليلي علوى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت  ليلي علوى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية كاش مايوه باللون الرمادى الفاتح .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ليلي علوى ،بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد  ليلي علوى ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of 1 person and pool
May be an image of 1 person, horizon, beach, pool and twilight
May be an image of 1 person, hat and pool
May be an image of 1 person, pool and horizon
May be an image of 1 person and pool
ليلي علوى صور ليلي علوى

