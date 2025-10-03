بعد استخدام صورهما.. ألبرت جميل يعتذر لحنان مطاوع وريهام عبد الغفور

اعتذر مدير التسويق ألبرت جميل، للفنانة حنان مطاوع وبعض النجوم الذين استخدمهم في مقطع الفيديو المصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ذويهم المتوفين، وذلك بعد اعتراض حنان مطاوع على تقديم محتوى بهذا الشكل دون الاستئذان من أصحاب الشأن.

اعتذار ألبرت جميل لـ حنان مطاوع وريهام عبدالغفور

وكتب ألبرت جميل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «اعتذار رسمي.. أنا بقدّم اعتذار رسمي لكل الأساتذة والفنانين الكبار اللي ظهروا في فيديو #رسالة_من_العالم_الآخر، النجمة حنان مطاوع: انا بحب اعمالك جدًا، وطريقتك المحترمة جدًا في الاعتراض تدرّس».

وأضاف: «النجمة ريهام عبدالغفور: انا آسف لحضرتك… شغلي في الـ Digital Marketing خلاني أعمل Hook في أول الفيديو، بس للأسف جه على حساب مشاعرك من غير قصد، كنت متخيل إن إظهار الفنان أشرف عبدالغفور وهو مبسوط وبيتواصل معاكي من الجنة إن شاء الله هيكون عزاء، بس طلع ده ممكن يضايق، وانا آسف، وأي نجم تاني ظهر في الفيديو وضايقه الموضوع… انا آسف جدًا».

وتابع: «توضيح مهم: أنا غلطت إني ما استأذنتش من أي فنان أو من أهاليهم قبل ما أنزل الفيديو، بمنتهى الأمانة مكنتش متوقع خالص إن ده يكون رد الفعل، بالعكس كنت فاكر إن الكل هيبقى مبسوط إننا بنحيي ذكرى ناس كلنا بنحبهم، بس زي ما النجمة حنان مطاوع قالت: حتى لو النية كويسة، الفكرة ممكن تفتح أبواب لناس نيتهم مش كويسة يستغلوا الفنانين بشكل وحش، والحقيقة اللي شجعتني أعمل الفيديو هو إن الفترة اللي فاتت انتشرت صور كتير معمولة بالـ AI لفنانين بيتصوّروا وكأنهم بيحضنوا أحبابهم اللي توفوا، وشفنا فنانين نفسهم بيشيروا الصور دي ومبسوطين بيها. انا بس حاولت أطور الفكرة دي في شكل درامي متحرك برسالة هادفة ومؤثرة».

واستكمل: «عاوز أوضح كذا نقطة: كل المشاهد اللي ظهرت في الفيديو كانت مبنية على كلام الفنانين نفسهم في لقاءات عامة للجمهور، يعني مثلًا: الفنانة رانيا فريد شوقي قالت في لقاء إنها كانت بتحب تلعب كوتشينه مع العملاق فريد شوقي، وكان دايمًا بيغش ويهزر معاها… فأنا جسدت المشهد ده زي ما هو، من غير ما اخترق حياتهم الخاصة، والفيديو كان موجه لثلاث فئات: الفنانين وأسرهم، كإحياء ذكرى، أي حد فقد شخص عزيز، علشان أوصّله رسالة إن المتوفى مرتاح وحاسس بيه، والناس اللي لسه ما مروش بتجربة الفقد، وده علشان أقولهم يعملوا ذكريات مع اللي بيحبوهم قبل فوات الأوان».

وأضاف: «الفيديو عامل تفاعل كبير: أكتر من 7000 شير، وحوالي 1000 كومنت… منهم ناس مبسوطة جدًا بالفكرة، وناس معترضة يعني باختصار في انقسام، ومش سهل يتقال هو حلو ولا وحش، ومن الإيجابيات الكبيرة اللي لمستني فعلًا: كمية الترحم اللي حصلت من المشاهدين على كل النجوم والمتوفين اللي ظهروا في الفيديو، وده في حد ذاته شيء محترم ومؤثر جدًا».

وتابع: «بالنسبة للـ AIعارف إن موضوع الـ AI هو أكتر حاجة مضايقة، وده طبيعي جدًا التطور اللي حاصل بيخلي أي فنان ممكن يلاقي نفسه في مشهد معموله AI من غير إذنه. وده لازم يتقنن ويتنظم علشان يحافظ على حقوق الفنانين. انا شخصيًا الفيديو اللي عملته مش تجاري ولا هادف للربح، وكان واضح إنه مش واقعي 100٪، بس برضه لازم ناخد ده كجرس إنذار لأي أعمال شبه كده في المستقبل».

وختم ألبرت حديثه: «في الآخر أنا باعتذر من قلبي لكل حد اتضايق من الفيديو وحابب أختم بتعليق من واحد من الجمهور: (أستاذة حنان مطاوع مش محتاجة حتى AI… رهيبة في التمثيل على الطبيعة وكمان في الـ AI)».