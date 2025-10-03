قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو الودية
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد استخدام صورهما.. ألبرت جميل يعتذر لحنان مطاوع وريهام عبد الغفور

حنان مطاوع وريهام عبد الغفور
حنان مطاوع وريهام عبد الغفور
يمنى عبد الظاهر

اعتذر مدير التسويق ألبرت جميل، للفنانة حنان مطاوع وبعض النجوم الذين استخدمهم في مقطع الفيديو المصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ذويهم المتوفين، وذلك بعد اعتراض حنان مطاوع على تقديم محتوى بهذا الشكل دون الاستئذان من أصحاب الشأن.

اعتذار ألبرت جميل لـ حنان مطاوع وريهام عبدالغفور

وكتب ألبرت جميل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «اعتذار رسمي.. أنا بقدّم اعتذار رسمي لكل الأساتذة والفنانين الكبار اللي ظهروا في فيديو #رسالة_من_العالم_الآخر، النجمة حنان مطاوع: انا بحب اعمالك جدًا، وطريقتك المحترمة جدًا في الاعتراض تدرّس».

وأضاف: «النجمة ريهام عبدالغفور: انا آسف لحضرتك… شغلي في الـ Digital Marketing خلاني أعمل Hook في أول الفيديو، بس للأسف جه على حساب مشاعرك من غير قصد، كنت متخيل إن إظهار الفنان أشرف عبدالغفور وهو مبسوط وبيتواصل معاكي من الجنة إن شاء الله هيكون عزاء، بس طلع ده ممكن يضايق، وانا آسف، وأي نجم تاني ظهر في الفيديو وضايقه الموضوع… انا آسف جدًا».

وتابع: «توضيح مهم: أنا غلطت إني ما استأذنتش من أي فنان أو من أهاليهم قبل ما أنزل الفيديو، بمنتهى الأمانة مكنتش متوقع خالص إن ده يكون رد الفعل، بالعكس كنت فاكر إن الكل هيبقى مبسوط إننا بنحيي ذكرى ناس كلنا بنحبهم، بس زي ما النجمة حنان مطاوع قالت: حتى لو النية كويسة، الفكرة ممكن تفتح أبواب لناس نيتهم مش كويسة يستغلوا الفنانين بشكل وحش، والحقيقة اللي شجعتني أعمل الفيديو هو إن الفترة اللي فاتت انتشرت صور كتير معمولة بالـ AI لفنانين بيتصوّروا وكأنهم بيحضنوا أحبابهم اللي توفوا، وشفنا فنانين نفسهم بيشيروا الصور دي ومبسوطين بيها. انا بس حاولت أطور الفكرة دي في شكل درامي متحرك برسالة هادفة ومؤثرة».

واستكمل: «عاوز أوضح كذا نقطة: كل المشاهد اللي ظهرت في الفيديو كانت مبنية على كلام الفنانين نفسهم في لقاءات عامة للجمهور، يعني مثلًا: الفنانة رانيا فريد شوقي قالت في لقاء إنها كانت بتحب تلعب كوتشينه مع العملاق فريد شوقي، وكان دايمًا بيغش ويهزر معاها… فأنا جسدت المشهد ده زي ما هو، من غير ما اخترق حياتهم الخاصة، والفيديو كان موجه لثلاث فئات: الفنانين وأسرهم، كإحياء ذكرى، أي حد فقد شخص عزيز، علشان أوصّله رسالة إن المتوفى مرتاح وحاسس بيه، والناس اللي لسه ما مروش بتجربة الفقد، وده علشان أقولهم يعملوا ذكريات مع اللي بيحبوهم قبل فوات الأوان».

وأضاف: «الفيديو عامل تفاعل كبير: أكتر من 7000 شير، وحوالي 1000 كومنت… منهم ناس مبسوطة جدًا بالفكرة، وناس معترضة يعني باختصار في انقسام، ومش سهل يتقال هو حلو ولا وحش، ومن الإيجابيات الكبيرة اللي لمستني فعلًا: كمية الترحم اللي حصلت من المشاهدين على كل النجوم والمتوفين اللي ظهروا في الفيديو، وده في حد ذاته شيء محترم ومؤثر جدًا».

وتابع: «بالنسبة للـ AIعارف إن موضوع الـ AI هو أكتر حاجة مضايقة، وده طبيعي جدًا التطور اللي حاصل بيخلي أي فنان ممكن يلاقي نفسه في مشهد معموله AI من غير إذنه. وده لازم يتقنن ويتنظم علشان يحافظ على حقوق الفنانين. انا شخصيًا الفيديو اللي عملته مش تجاري ولا هادف للربح، وكان واضح إنه مش واقعي 100٪، بس برضه لازم ناخد ده كجرس إنذار لأي أعمال شبه كده في المستقبل».

وختم ألبرت حديثه: «في الآخر أنا باعتذر من قلبي لكل حد اتضايق من الفيديو وحابب أختم بتعليق من واحد من الجمهور: (أستاذة حنان مطاوع مش محتاجة حتى AI… رهيبة في التمثيل على الطبيعة وكمان في الـ AI)». 

حنان مطاوع مدير التسويق ألبرت جميل الذكاء الاصطناعي انتشرت صور كتير معمولة بالـ AI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

ترشيحاتنا

الديون

من يسدد الأقساط بعد وفاة صاحبها؟.. أمين الإفتاء: الدين لا ينقطع إلا بالقضاء

فعاليات أمسية مصر

فعاليات أمسية مصر.. نائب رئيس جامعة الأزهر: بلدنا سيظل أنموذجا فريدا في التعايش والمحبة

الدكتور يسري جبر

الحكمة من قول الصحابي: «فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله»؟ عالم أزهري يجيب

بالصور

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد