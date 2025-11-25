وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفال وزارة الأوقاف باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم في احتفال وزارة الأوقاف باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

شهد الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية و عدداً من قيادات الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وقيادات دينية ووطنية و مجموعة من الخبراء والمتخصصين؛ تأكيدًا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير؛ وذلك في إطار جهود الوزارة المجتمعية والتوعوية.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي حول الابتزاز الإلكتروني ضد المرأة وعدد من النصائح والإرشادات في حالة تعرضهن لتلك الوقائع وطرق التدخل السريع من المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في مساعدة ودعم المرأة في حال التعرض لتلك الوقائع وكذا التمكين الاقتصادي للمرأة بمركز تنمية المهارات وتوفير فرص العمل وتدريب وتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة.

كما شهدت الاحتفالية عرض عدد من التجارب النسائية الملهمة لمقاومة العنف الاجتماعي وبرامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمرأة والتي قامت بها مؤسسة أهل مصر خلال الفترة الماضية .

وتضمّنت الاحتفالية فقرة تعريفية بجهود وزارة الأوقاف في دعم المرأة من خلال خطب الجمعة، والندوات التوعوية، وبرامج التدريب، تلاها عرض مقتطفات من كلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُبرز مكانة المرأة المصرية ودورها المحوري في بناء الدولة.

كما ألقت السفيرة نبيلة مكرم كلمة تناول صور العنف المتعددة ضد المرأة ، كما عرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة ، جهود المجلس فى حماية المرأة باعتبارها ركيزة أساسية لنهضة المجتمع، كما ألقى فضيلة مفتي الجمهورية كلمة عرض خلالها مكانة المرأة في الإسلام، كما أكد وزير الشباب والرياضة، أن المرأة محل تقدير دائم؛ خصوصًا في الجمهورية الجديدة؛ واستعرض جانبًا من جهود وزارة الشباب والرياضة في تحقيق هذه الغاية.

واختُتم الاحتفال بكلمة لوزير الأوقاف، عبَّر فيها عن سعادته بنجاح الفعالية، ومؤكدًا أن الوزارة تتفاعل مع هذا الحدث العالمي وكل ما فيه خير للإنسان المصري وكل البشر في أنحاء العالم؛ تعزيزًا لرسالة احترام الإنسان، واختتم الحفل بعزف السلام الوطني، وجولة للحضور في مسجد مصر الكبير ومركزه الثقافي ودار القرآن الكريم .