وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي
وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفال وزارة الأوقاف باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

وزيرا التنمية المحلية والأوقات
وزيرا التنمية المحلية والأوقات
ايمان البكش

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم في احتفال وزارة الأوقاف باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

شهد الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية و عدداً من قيادات الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وقيادات دينية ووطنية و مجموعة من الخبراء والمتخصصين؛ تأكيدًا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير؛ وذلك في إطار جهود الوزارة المجتمعية والتوعوية.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي  حول الابتزاز الإلكتروني ضد المرأة وعدد من النصائح والإرشادات في حالة تعرضهن لتلك الوقائع وطرق التدخل السريع من المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في مساعدة ودعم المرأة في حال التعرض لتلك الوقائع وكذا التمكين الاقتصادي للمرأة بمركز تنمية المهارات وتوفير فرص العمل وتدريب وتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة.

كما شهدت الاحتفالية عرض عدد من التجارب النسائية الملهمة لمقاومة العنف الاجتماعي وبرامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمرأة والتي قامت بها مؤسسة  أهل مصر خلال الفترة الماضية .

وتضمّنت الاحتفالية فقرة تعريفية بجهود وزارة الأوقاف في دعم المرأة من خلال خطب الجمعة، والندوات التوعوية، وبرامج التدريب، تلاها عرض مقتطفات من كلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُبرز مكانة المرأة المصرية ودورها المحوري في بناء الدولة.

كما ألقت السفيرة نبيلة مكرم كلمة تناول صور العنف المتعددة ضد المرأة ، كما عرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة ، جهود المجلس فى حماية المرأة باعتبارها ركيزة أساسية لنهضة المجتمع، كما ألقى فضيلة مفتي الجمهورية كلمة عرض خلالها مكانة المرأة في الإسلام، كما أكد وزير الشباب والرياضة، أن المرأة محل تقدير دائم؛ خصوصًا في الجمهورية الجديدة؛ واستعرض جانبًا من جهود وزارة الشباب والرياضة في تحقيق هذه الغاية.

واختُتم الاحتفال بكلمة لوزير الأوقاف، عبَّر فيها عن سعادته بنجاح الفعالية، ومؤكدًا أن الوزارة تتفاعل مع هذا الحدث العالمي وكل ما فيه خير للإنسان المصري وكل البشر في أنحاء العالم؛ تعزيزًا لرسالة احترام الإنسان، واختتم الحفل بعزف السلام الوطني، وجولة للحضور في مسجد مصر الكبير ومركزه الثقافي ودار القرآن الكريم .

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

انتخابات مجلس النواب 2025

استمرار توافد المواطنين على لجنة سعد بن أبي وقاص للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025

طابور من الشباب أمام لجنة انتخابية في المطرية للإدلاء بأصواتهم.. شاهد

انتخابات السيدة زينب

انتظام التصويت في اللجنة الانتخابية بمدرسة الخديو إسماعيل الثانوية بالسيدة زينب

بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

