معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. درع وقائي لحماية الأسرة المصرية

فحص المقبلين على الزواج
فحص المقبلين على الزواج
إسراء صبري

تشهد مصر تحولًا ملحوظًا في الوعي الصحي لدى المواطنين، مع تزايد الإقبال على الفحوصات الطبية قبل الزواج في إطار مبادرة شاملة تستهدف حماية الأسرة وضمان جيل جديد أكثر صحة، المبادرة التي تأتي ضمن منظومة "100 مليون صحة"، لا تكتفي بمجرد الفحص، بل توفر منظومة متكاملة من المشورة الطبية، والتوعية، والمتابعة الصحية.

وعي مجتمعي متصاعد

تشير الإحصاءات إلى خضوع نحو 4.4 مليون شاب وفتاة للفحص الطبي قبل الزواج، وهو رقم يعكس تغيرًا واضحًا في النظرة المجتمعية لهذه الخطوة. 

ورغم أن عدد الزيجات السنوية في مصر يتراوح ما بين 900 ألف ومليون حالة، فإن الإقبال على الفحص بات يتجاوز المقبلين فعليًا على الزواج، ليشمل شريحة واسعة من الشباب الراغب في الاطمئنان على صحته قبل اتخاذ خطوة الارتباط.

 أسرة سليمة ومجتمع قوي

أصبح الفحص الطبي قبل الزواج جزءًا رئيسيًا من إجراءات الإعداد لتكوين الأسرة، بعد أن أثبت أهميته في كشف الأمراض الوراثية والمعدية، ومنع انتقالها للأجيال الجديدة، ومع تراكم البيانات منذ بدء تطبيق المبادرة في فبراير 2023، أصبح من الصعب تجاهل هذه الخطوة التي تحولت إلى ضرورة وليس رفاهية.

سرية البيانات والتوعية الصحية

اعتمدت الجهات الصحية بروتوكولا صارما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بكل متقدم للفحص، بما يمنح الشباب الثقة اللازمة للمشاركة في المبادرة دون قلق، وتشمل الإجراءات عقد جلسات مشورة سرية لكل طرف على حدة، لمناقشة نتائج الفحص وتقديم حلول طبية متخصصة عند الحاجة، مع وضع خطط للإحالة العلاجية إذا تعرض أحد الطرفين لمشكلات صحية تستدعي المتابعة.

تحديات صحية تكشفها المبادرة

أظهرت نتائج الفحوصات وجود تحديات صحية متنوعة لدى المقبلين على الزواج، مما يؤكد أهمية هذه الخطوة في التدخل المبكر والحد من المشكلات التي قد تهدد استقرار الأسرة مستقبلًا، وتعمل المبادرة على دمج الجانب الوقائي مع الإرشاد الصحي، لتعزيز ثقافة جديدة تقوم على العلم والوعي عند تكوين الأسرة.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج تمثل نقلة نوعية في الاهتمام بصحة الأسرة المصرية، ومع تزايد الوعي وتوسع الخدمات الصحية، تبدو مصر في طريقها نحو مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الوراثية والمجتمعية، الأمر الذي يضع هذه المبادرة كأحد أهم المشروعات الوقائية في السنوات الأخيرة.

منظومة 100 مليون صحة فحص المقبلين على الزواج الزواج

الزمالك

الزمالك يخفف الأحمال البدنية استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

أحمد عبدالرؤوف

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك يلعب للفوز على كايزر تشيفز ونسعى لتعويض الغيابات

خالد الغندور

قمة الاحترام.. خالد الغندور يعلق على تدخل الخطيب في قضية رمضان صبحي

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

