انفصال شيماء سيف ومحمد كارتر بعد 6 شهور من العودة| خاص

تصدرت الفنانة شيماء سيف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد أنباء إعلان انفصالها للمرة الثانية عن زوجها المنتج محمد كارتر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات بين جمهور الثنائي ومحبيهما.



وقد علم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن الثنائي قد انفصلا بالفعل، وبات كل منهم يسكن في منزل خاص، فيما لم يتم حتى الأن الأإعلان عن الطلاق بشكل علني أو رسمي.



وتأتي هذه الأنباء، بعد حذف شيماء سيف لزوجها من قائمة الأصدقاء على “إنستجرام”، عقب نحو 6 أشهر فقط على عودتهما مجددًا عقب الانفصال الأول، الأمر الذي أعاد علاقتهما إلى واجهة النقاش عبر مواقع التواصل، خاصة مع التكتم النسبي الذي يحيط بكواليس الانفصال الجديد.





العلاقة بين شيماء سيف وزوجها أصبحت حديث الصحافة في الأونة الأخيرة، مع تكرار أنباء الإنفصال.



وتُعرف شيماء سيف بعفويتها وحضورها الكوميدي المحبوب على الشاشة، بينما شكّلت علاقتها مع كارتر- الذي يعمل في مجال الإنتاج الفني- محور اهتمام المتابعين منذ إعلان ارتباطهما رسميًا قبل عدة سنوات.